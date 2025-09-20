Resul Emrah Şahan kritik konuşma görüntüsünü paylaştı

Yayınlanma:
Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında Silivri'de yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Şişli belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kritik konuşma görüntüsünü paylaştı. Memleketini seven herkese seslenen Şahan, "Bu memleketin hayallerini kırmaya devam eden akıl durdurulmalı, siyasi tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır!" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı 19 Mart'ta "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından bir mesaj ve video paylaştı.

Paylaşımında 10 Mart 2025 tarihinde İBB Meclis'inde yaptığı konuşmadan bir bölüme yer veren Şahan, memleketini sevenlere seslendi.

RESUL EMRAH ŞAHAN KRİTİK KONUŞMA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Tutukluluk süresinin 6. ayında bulunan Resul Emrah Şahan, "Bu koşullarda adaletsizlikle can yakmaya, bu memleketin hayallerini kırmaya devam eden akıl durdurulmalı, siyasi tutuklular bir an önce serbest bırakılmalı!" dedi.

İBB Meclisindeki konuşmasının videosunu paylaşımına ekleyen Şahan şunları söyledi:

"Tutsaklığımın 6. ayında tekrar soruyorum"

"Bu güzel memleketin derdiyle dertlenen; tüm insanlarını, taşını, toprağını dört bir yanını en az benim kadar seven her bir yurttaşımdan, 10 Mart 2025 tarihinde İBB Meclis kürsüsünden yükselttiğim sesime kulak vermesini rica ediyorum. Tüm partilerin temsil edildiği, TBMM’den sonra en büyük meclis olan İBB Meclisi’nde bu konuşmayı yaptıktan 9 gün sonra, benzer şekilde içi boş bir 'Kent Uzlaşısı' dosyasıyla tutuklandım.

Tutsaklığımın 6. ayında tekrar soruyorum: Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, müslüman, gayrimüslim yurttaşlarımız, ayrım gözetmeksizin yerel yönetimlere dahil oldukları, CHP’ye oy verdikleri ve CHP seçmeninden oy aldıkları için nasıl cezalandırılabilirler? Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen siyasetçilerimiz TBMM’de sorumluluk alıp barışı, uzlaşıyı, silahsızlanmayı konuşuyorlar. Bu koşullarda adaletsizlikle can yakmaya, bu memleketin hayallerini kırmaya devam eden akıl durdurulmalı, siyasi tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır!"

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da yangın! Bağ evleri...
Balıkesir Sındırgı'da yangın! Bağ evleri...
Çalmalarıyla yakalanmaları bir oldu!
Çalmalarıyla yakalanmaları bir oldu!