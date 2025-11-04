Rapor yayımlandı: İstanbul'da yağışın saati belli oldu

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Kasım Salı günü için hava durumu raporu yayımlandı. Raporda yer alan tahminlere göre, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Sivas, Yozgat ve Tokat’ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bu kapsamda yağış alacak yerlerde hava sıcaklığının da 2-4 derece kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İstanbul'da yağış alarmı trafiği kilitlediİstanbul'da yağış alarmı trafiği kilitledi

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmıYağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

