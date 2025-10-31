Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kasım ayının ilk hafta sonuna ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

Kasım ayının ilk hafta sonunda Türkiye genelinde güneş yeniden yüzünü gösterecek ve pastırma yazı etkisi hissedilecek. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ YOK

MGM’nin 1-2 Kasım tarihli raporuna göre, Marmara Bölgesi’nde sabah saatlerinde pus ve sis beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağış ihtimali bulunmuyor.

Yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde çıkması beklenen sıcaklıkların özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde pastırma yazı etkisi yapacağı tahmin ediliyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde görülebilecek sis ve pus olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL’DA PUSLU AMA GÜNEŞLİ HAVA

Hafta sonu yağışın beklenmediği İstanbul'da 1 Kasım Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 20 derece, 2 Kasım Pazar günü ise en yüksek 21 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif sis beklenirken, gün ortasında güneşli bir hava hakim olacak.

ANKARA’DA SERİN HAFTA SONU

Başkent Ankara'da ise pastırma yazı etkisini gösterecek.

1 Kasım Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 18 derece olması beklenen Ankara'da, 2 Kasım Pazar günü ise en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Gün boyu açık ve güneşli hava beklenirken, sabah erken saatlerde hava serin olacak.

İZMİR’DE YAZDAN KALMA GÜNLER

İzmir’de güneşli ve ılık bir hafta sonu yaşanacak.

Her iki gün de 23°C civarında sıcaklık, sabah saatlerinde yer yer pus görülebilir.

Sahil yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için ideal bir hafta sonu bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞSIZ VE ILIK HAVA

Ülke genelinde hafta sonu yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Marmara’da sis ve pus, Akdeniz’de ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.