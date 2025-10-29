Zonguldak'ta arka arkaya hortumlar oluştu!

Zonguldak'ta sabah saatlerinde deniz üzerinde arka arkaya oluşan hortumlar, dikkatleri Karadeniz'deki hava olaylarına çevirdi. İlk aşamada birbirine yakın iki hortumun gözlemlendiği bölgede, kısa süre sonra aynı hat üzerinde üçüncü bir hortumun da belirdiği bildirildi.

Meteoroloji'den 18 ile uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!

Uzmanlar, yaşanan bu meteorolojik olayın nedenine değindi. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları ve kıyı şeridinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, Karadeniz üzerinde "su hortumu" (waterspout) oluşumlarının zaman zaman görülebileceği belirtildi.

BALIKÇILARA DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Hava şartları nedeniyle bölgede faaliyet gösterenler için uyarıda bulunuldu. Balıkçıların ve küçük teknelerin, bu tür hava koşullarında ani rüzgar değişimlerine karşı son derece dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.