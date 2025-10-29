Zonguldak'ta arka arkaya hortumlar oluştu!

Yayınlanma:
Zonguldak açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde arka arkaya hortumlar oluşması dikkat çekti. Denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde deniz üzerinde arka arkaya oluşan hortumlar, dikkatleri Karadeniz'deki hava olaylarına çevirdi. İlk aşamada birbirine yakın iki hortumun gözlemlendiği bölgede, kısa süre sonra aynı hat üzerinde üçüncü bir hortumun da belirdiği bildirildi.

Meteoroloji'den 18 ile uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!Meteoroloji'den 18 ile uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!

Uzmanlar, yaşanan bu meteorolojik olayın nedenine değindi. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları ve kıyı şeridinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, Karadeniz üzerinde "su hortumu" (waterspout) oluşumlarının zaman zaman görülebileceği belirtildi.

BALIKÇILARA DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Hava şartları nedeniyle bölgede faaliyet gösterenler için uyarıda bulunuldu. Balıkçıların ve küçük teknelerin, bu tür hava koşullarında ani rüzgar değişimlerine karşı son derece dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
Adana'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında yeniden karar açıklanacak: Ailelerden 'olası kast' talebi!
96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında yeniden karar açıklanacak: Ailelerden 'olası kast' talebi!
Son dakika | Kemer eski Belediye Başkanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı
Son dakika | Kemer eski Belediye Başkanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı