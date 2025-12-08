Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler

Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son yılların en popüler rapçileri Emirhan Çakal, Blok3 ve Ati242, peş peşe sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile konsrrlerini iptal ettiklerini duyurdu. Kendileri ve ailelerinin sağlık sorunlarını gerekçe gösteren rapçilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü isimlerin konserlerini birer birer iptal etme sebeplerinin, uyuşturucu incelemesi olduğu öne sürüldü

Rap dünyası, Ati242, Blok3 ve Emirhan Çakal'dan gelen konser iptal açıklamalarıyla sarsıldı.

İlk açıklama rapçi Blok3'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blok3, sağlık sorunlarından dolayı Türkiye genelinde Aralık ayında planlanan konserlerini iptal ettiğini ve ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

blok3.jpg

BLOK3'ten sevenlerine kötü haber!BLOK3'ten sevenlerine kötü haber!

AİLESİNİN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Blok3'ün ardından rapçi Ati242 de konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. Rapçi, ailesinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, konserlerine kısa süreli bir ara vereceğini bildirdi.

ati-001.jpg

"SOSYAL MEDYA BANA İYİ GELMİYOR" DİYEREK DUYURDU

Blok3 ve Ati242'nin ardından dikkat çeken bir açıklamada Emirhan Çakal'dan geldi.

Çakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyanın kendisine iyi gelmediğini belirterek, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

akal.png

RAPÇİLERLE İLGİLİ UYUŞTURUCU İNCELEMESİ İDDİASI

Türkçe rap dünyasının önde gelen 3 isminin peş peşe yaptığı açıklamaların ardındaki sebep merak konusu oldu.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in iddiasına göre, daha önce farklı ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu incelemesi, bu sefer rapçilere yönelik başlatıldı.

Ünlü isimlerin bu sebepten dolayı konserlerini iptal ettiği öne sürüldü.

agdas-evren-senlik.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Türkiye
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!
Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!