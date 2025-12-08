Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler

Rap dünyası, Ati242, Blok3 ve Emirhan Çakal'dan gelen konser iptal açıklamalarıyla sarsıldı.

İlk açıklama rapçi Blok3'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blok3, sağlık sorunlarından dolayı Türkiye genelinde Aralık ayında planlanan konserlerini iptal ettiğini ve ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

BLOK3'ten sevenlerine kötü haber!

AİLESİNİN SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Blok3'ün ardından rapçi Ati242 de konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. Rapçi, ailesinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, konserlerine kısa süreli bir ara vereceğini bildirdi.

"SOSYAL MEDYA BANA İYİ GELMİYOR" DİYEREK DUYURDU

Blok3 ve Ati242'nin ardından dikkat çeken bir açıklamada Emirhan Çakal'dan geldi.

Çakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyanın kendisine iyi gelmediğini belirterek, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

RAPÇİLERLE İLGİLİ UYUŞTURUCU İNCELEMESİ İDDİASI

Türkçe rap dünyasının önde gelen 3 isminin peş peşe yaptığı açıklamaların ardındaki sebep merak konusu oldu.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in iddiasına göre, daha önce farklı ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu incelemesi, bu sefer rapçilere yönelik başlatıldı.

Ünlü isimlerin bu sebepten dolayı konserlerini iptal ettiği öne sürüldü.