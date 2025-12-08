Kurtulmuş'tan bütçe görüşmelerinde 'yeni Anayasa' çıkışı

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yürütülen çalışmaların verilerini paylaştı. 40 gün süren komisyon aşamasında 21 birleşim ve 77 oturum gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, toplamda 240 saatlik bir müzakere süreci yaşandığını ifade etti.

Meclis Başkanı, komisyon sürecine katılımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, “271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talebi olmuş ve karşılanmıştır. Meclisimizdeki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 46’sı müzakerelere doğrudan katılım sağlamıştır” dedi.

"RAPOR HAZIRLIĞI SONA ERDİ"

Konuşmanın önemli bir bölümünü, “Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun faaliyetleri oluşturdu. Kurtulmuş; şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasının görüşlerinin alındığını belirten Kurtulmuş, komisyonun hazırlayacağı rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ümit ediyorum ki komisyon, fevkalade güçlü bir rapor yazacak ve bu sorunun çözümü ile Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi en kısa süre içerisinde Meclis'e sunacaktır.”

“DEVLET PROJESİ”

Kurtulmuş, bunun bir “Devlet Projesi” olduğunun altını söyleyerek sürecin güvenlik kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarca üst düzey bir koordinasyonla yürütüldüğünü ifade etti. Kurtulmuş, “Meclis’teki komisyonumuz da bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonunu yerine getirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ VE SİVİL ANAYASA"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem TBMM’nin öncelikli görevlerinden birinin anayasa değişikliği olduğunu savundu. Kurtulmuş, yapılacak çalışmanın niteliğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden evvel Türkiye'nin ikinci yüzyılına yaraşır milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 28. Dönem Meclisi'nin önemli sorumluluklarından birisidir."

Cumhur İttifakı'nın başından kaynar sular döktüren anket! Dibi gördüler

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASASI GÜNDEMDE

Konuşmasında sadece anayasa değişikliğine değinmeyen Kurtulmuş, demokratik standartların yükseltilmesi adına diğer temel yasalarda da düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Kurtulmuş konuya ilişkin şu sözleri kullandı:

"Demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından demokratik bir yeni Meclis İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nın da gerçekten büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz."