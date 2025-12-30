O araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Yayınlanma:
Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü saat 08.00'e kadar motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışını yasakladı.

Kastamonu Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle önemli bir trafik kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle belirli araçların trafikteki hareketi geçici olarak kısıtlandı.

TRAFİK YASAĞI KARARI ALINDI

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2025 Salı günü saat 08.00'e kadar Kastamonu genelinde motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyuruldu. Bu kararın temel amacının, zorlu hava koşullarında sürücülerin can güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Açıklamada ayrıca, olumsuz hava şartlarından kaynaklanabilecek kaza ve benzeri istenmeyen durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, yasağın belirtilen saatte sona ereceğini bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

