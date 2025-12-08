Cumhur İttifakı'nın başından kaynar sular döktüren anket! Dibi gördüler

Sonar Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasına göre MHP 25 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Öte yandan DEM seçmeninin sürece rağmen AKP'ye oy vermeye yönelmediği kaydedildi.

Süreç devam ederken son olarak terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın ile İmralı Adası'nda AKP-MHP ve DEM Parti tarafından ziyaret edilmesi sürecin son dinleme faslı olarak Numan Kurtulmuş tarafından ifade edildi.

CUMHUR İTTİFAKINDA İŞLER YOLUNDA DEĞİL

Süreç bir yandan devam ederken toplumun nabzı da ölçülmeye devam ediyor. Sonar Araştırma tarafından yapılan son anket ise Cumhur İttifakı'nda işlerin yolunda olmadığını gözler önüne serdi.

BAHÇELİ TOPLUMU İKİYE BÖLDÜ

Gazeteci Bahar Feyzan'ın programına katılan Sonar Araştırma başkanı Hakan Bayrakçı, yaptıkları son araştırmanın raporunu açıkladı. Bayrakçı, MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı çıkışların kamuoyunu belirgin şekilde ikiye böldüğünü ifade edip, destek verenlerin önemli bir kısmının DEM seçmeni olduğunu ifade etti.

ekran-goruntusu-2025-12-08-110413.png

DEM SEÇMENİ İKTİDARA YÖNELMEDİ

Araştırmada en merak edilen seçmen grubu DEM seçmeni oldu. Kendini DEM seçmeni olarak tanımlayanların yüzde 18.8'i bir sonraki seçimde iktidara destek verebileceğini ifade ederken yüzde 49.4'ü de tercihini muhalefetten yana kullandı.

Bayrakçı bu sonuç için, "Bu süreç MHP veya AK Parti tarafından başlatılmış olsa bile DEM Parti seçmeninin iktidara yöneldiğine dair bir tablo görünmüyor." ifadesini kullandı.

DEMİRTAŞ PARTİLER ÜSTÜ KONUMDA

Demirtaş'ın serbest bırakılmasının partiler üstü bir eğilim olarak okunabileceğini kaydeden Bayrakçı, sordukları soruya yüzde 45.3 oranında evet cevabı verildiğini belirtip, "Demirtaş’ın pozisyonu Öcalan’ınkiyle aynı değil" yorumunda bulundu.

ÖCALAN İÇİN HALK ÇOK NET

Aynı soru Öcalan için sorulduğunda ise halkın yüzde 77.9'unun hayır diye yanıt verdiğini, evet diyenlerin oranının ise yüzde 9.1'de kaldığını kaydeden Bayrakçı, "Türkiye’nin yüzde 88’i bu konuda son derece hassas" dedi.

MHP 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Anketin en can alıcı noktası ise MHP'ye olan destek. Bayrakçı MHP'nin uzun zamandan beri bu seviyeye düşmediğini kaydedip, "Bu ay partiyi yüzde 4,4 ölçtük. Son 25 yılın en düşük seviyesi" dedi.

AKP seçmeninin konuyla ilgili tutumunun daha temkinli olduğunu aktaran Bayrakçı, iktidar desteklediği için destekleme eğilimi olsa da yüzde 10 civarında bir fire bulunduğunu belirtti. CHP seçmeninin ise süreçte özellikle Öcalan’ın görünürlüğünün artmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

AKP SEÇMENLERİNE İMAMOĞLU SORULDU

Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik 'casusluk' iddiası da ele alınanlar arasında. Bayrakçı, bu soruya halkın yüzde 53,8’inin 'Hayır, casusluk suçu işlediğini düşünmüyorum' dediğini, yüzde 24,7’nin ise 'Evet' yanıtını verdiğini söyledi.

AKP seçmeninin bir bölümünün bile bu iddiaya inanmadığını belirterek, çok sayıda dava açılmasının seçmen nezdinde inandırıcılığı azalttığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

