Adıyaman’da aracın çarptığı kadın kurtarılamadı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde trafik kazası yaşandı. Kahta-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde, Muzaffer Kartal yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sedef Erdoğan (62) ile çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Şiddetli çarpma nedeniyle Sedef Erdoğan, otomobilin etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sedef Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Muzaffer Kartal'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.