Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi

Karabük'te trafikte seyir halindeyken rahatsızlanan bir sürücünün geçirdiği kalp krizi ölümle sonuçlandı.

Yaşanan olayda, 49 yaşındaki Mustafa Ataş, idaresindeki 67 NA 019 plakalı otomobil ile Namal Kavşağı'ndan geçerken aniden fenalaştı.

ARAÇ REFÜJE VE LEVHAYA ÇARPARAK DURDU

Fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yoldaki refüje çarptı, ardından bir yön levhasına çarparak ancak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşların hemen durumu ilgili birimlere bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araç içerisindeki Mustafa Ataş'a ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan muayenede Ataş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Durumu ağır olan sürücü, acilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mustafa Ataş, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenleri ile ilgili incelemesini sürdürüyor.