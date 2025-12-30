Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Karabük'te, araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren 49 yaşındaki bir sürücü, kaza yaptığı aracından çıkarılarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük'te trafikte seyir halindeyken rahatsızlanan bir sürücünün geçirdiği kalp krizi ölümle sonuçlandı.

Yaşanan olayda, 49 yaşındaki Mustafa Ataş, idaresindeki 67 NA 019 plakalı otomobil ile Namal Kavşağı'ndan geçerken aniden fenalaştı.

ARAÇ REFÜJE VE LEVHAYA ÇARPARAK DURDU

Fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yoldaki refüje çarptı, ardından bir yön levhasına çarparak ancak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşların hemen durumu ilgili birimlere bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtıVicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtı

Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybettiAnthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araç içerisindeki Mustafa Ataş'a ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan muayenede Ataş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Durumu ağır olan sürücü, acilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mustafa Ataş, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenleri ile ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
O araçların trafiğe çıkması yasaklandı
O araçların trafiğe çıkması yasaklandı
2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı
2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı