Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Dünya şampiyonu İngiliz boksör Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazası geçirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
İngiliz eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazası geçirdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.
Ogun Eyaleti Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı belirtildi.
Joshua hastaneye kaldırılırken kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ANTHONY JOSHUA 20 ARALIK'TA JAKE PAUL'U NAKAVT ETMİŞTİ
Anthony Joshua, 20 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde boks maçına çıkmıştı.
Anthony Joshua Jake Paul boks maçı nakavtla bitti
Ünlü boksör rakibi Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek yenmişti.
Çenesi kırılan Jake Paul, hastanede tedavi altına alınmış, bir süre katı yiyecek yiyememişti.