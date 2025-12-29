Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Dünya şampiyonu İngiliz boksör Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazası geçirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İngiliz eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazası geçirdi.

whatsapp-image-2025-12-29-at-16-50-06.jpeg

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

whatsapp-image-2025-12-29-at-16-49-42.jpeg

Ogun Eyaleti Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı belirtildi.
Joshua hastaneye kaldırılırken kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANTHONY JOSHUA 20 ARALIK'TA JAKE PAUL'U NAKAVT ETMİŞTİ

Anthony Joshua, 20 Aralık'ta ABD'nin Miami kentinde boks maçına çıkmıştı.

Anthony Joshua Jake Paul boks maçı nakavtla bittiAnthony Joshua Jake Paul boks maçı nakavtla bitti

Ünlü boksör rakibi Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek yenmişti.

whatsapp-image-2025-12-29-at-16-55-21.jpeg

Çenesi kırılan Jake Paul, hastanede tedavi altına alınmış, bir süre katı yiyecek yiyememişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Spor
Erden Timur’un ifadesinde sildirmek istediği kısım ortaya çıktı
Erden Timur’un ifadesinde sildirmek istediği kısım ortaya çıktı
Süper Lig'de en az sarı kart gören takım belli oldu. Hiç kırmızı kart görmeyen 2 takım
Süper Lig'de en az sarı kart gören takım belli oldu. Hiç kırmızı kart görmeyen 2 takım