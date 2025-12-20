Anthony Joshua Jake Paul boks maçı nakavtla bitti

Anthony Joshua Jake Paul boks maçı nakavtla bitti
Dünyanın merakla beklediği Anthony Joshua-Jake Paul boks maçı nakavtla bitti.

Dünyanın merakla beklediği Anthony Joshua-Jake Paul boks maçı nakavtla sona erdi.
İngiliz boksör Anthony Joshua ile ABD'li Jake Paul arasındaki maç ABD Miami'de sabaha karşı yapıldı.
Karşılaşmaya iki boksör de dikkatli başladı.

whatsapp-image-2025-12-20-at-10-54-45.jpeg

İlk rauntlarda Anthony Joshua rakibinin üzerine gitmeye çalışırken, Jake Paul konuşarak rakibinin motivasyonunu dağıtmaya çalıştı. ABD'li boksör ringde dans edip yumruklardan kaçarken, Joshua ise rakibini kovalamaya başladı.

6. RAUNTTA İŞ BİTTİ

5. raunta gelindiğinde Jake Paul'un kaçmaktan yorulduğu gözlendi. Joshua ise etkili yumruklarla rakibini zorladı.

whatsapp-image-2025-12-20-at-10-55-23.jpeg

6. rauntta ise hakimiyet tamamen Anthony Joshua'daydı. 6. rauntun 1 dakika 36. saniyesinde Paul indirici yumruklardan kaçamadı ve kendisini yerde buldu.

whatsapp-image-2025-12-20-at-10-55-03.jpeg

Maçın hakeminin 10'a kadar saymasının ardından da Anthony Joshua'nın da nakavtla kazandığı ilan edildi. Paul'un burnunun kırıldığı belirtildi.

whatsapp-image-2025-12-20-at-10-55-48.jpeg

Anthony Joshua, "Jake'in ruhunu almaya çalışmalıydım. Bazı insanlar nakavt olmak için oradadır. 15 aydır ringden uzaktım ama acele etmedim, Jake Paul gerçekten çok dirençliydi. Defalarca ayağa kalktı ve mücadeleyi bırakmadı. Beklediğimden uzun sürdü ama sonunda doğru yumruğu buldum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

