Radyo programcısı motosiklet kazasında öldü

Yayınlanma:
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü radyo program yapımcısı Mehmet Başar (74), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Yaptığı radyo programlarıyla kentte tanınan Mehmet Başar'ın kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle S.T. (49) yönetimindeki 33 E 5151 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Başar, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

