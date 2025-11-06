Putin'den Batı'yı alarma geçirecek talimat

Putin'den Batı'yı alarma geçirecek talimat
Yayınlanma:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerine Avrupa ve ABD'nin tepkisini çekecek talimat verdi.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenlediğini duyurdu.

Kremlin, toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldığını belirtti.

vladimir-putin.webp

PUTİN KAPSAMLI NÜKLEER DENEME TALİMATI VERDİ

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını ifade etti.

AB’den vize hamlesi: Schengen yerine yeni formülAB’den vize hamlesi: Schengen yerine yeni formül

Putin, “2023'te Federal Meclis’e hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi