Putin'den Batı'yı alarma geçirecek talimat

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenlediğini duyurdu.

Kremlin, toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldığını belirtti.

PUTİN KAPSAMLI NÜKLEER DENEME TALİMATI VERDİ

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını ifade etti.

Putin, “2023'te Federal Meclis’e hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum” dedi.