AB’den vize hamlesi: Schengen yerine yeni formül

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus vatandaşlara uyguladığı vize kurallarını daha da katı hale getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Politico haber sitesinin AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Birlik, Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizeleri yerine genellikle sadece "tek girişli" vize verilmesini öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

İmamoğlu'ndan Schengen çağrısı: Vatandaşlarımız ilkeli bir çözümü hakediyor

MOSKOVA'YI CEZALANDIRMA ÇABASININ BİR PARÇASI

Söz konusu planın, Ukrayna’ya yönelik devam eden savaş nedeniyle Moskova’yı cezalandırma çabalarının bir parçası olduğu ifade ediliyor. AB Komisyonu'nun, insani nedenler veya AB vatandaşı olan aile üyeleri gibi belirli istisnalar içeren düzenlemeyi bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Schengen'de yeni dönem başladı

VİZE YETKİSİ ÜYE ÜLKELERDE

Ancak, vize verme yetkisinin nihai olarak AB üye ülkelerinin ulusal yetki alanında bulunduğu not ediliyor. AB Komisyonu'nun süreci zorlaştırma yetkisi olsa da, Rus vatandaşlarına yönelik tam kapsamlı bir vize yasağı getirme yetkisi bulunmuyor. AB, daha önce 2022'de Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış ve Rus vatandaşlarına yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamıştı.