AB’den vize hamlesi: Schengen yerine yeni formül

AB’den vize hamlesi: Schengen yerine yeni formül
Yayınlanma:
Avrupa Birliği'nin, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırarak, çok girişli Schengen vizeleri yerine genellikle "tek girişli vize" vermeyi planladığı bildirildi. Bu hamle, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova'ya yönelik bir cezalandırma çabası olarak görülüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus vatandaşlara uyguladığı vize kurallarını daha da katı hale getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Politico haber sitesinin AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Birlik, Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizeleri yerine genellikle sadece "tek girişli" vize verilmesini öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

İmamoğlu'ndan Schengen çağrısı: Vatandaşlarımız ilkeli bir çözümü hakediyorİmamoğlu'ndan Schengen çağrısı: Vatandaşlarımız ilkeli bir çözümü hakediyor

MOSKOVA'YI CEZALANDIRMA ÇABASININ BİR PARÇASI

Söz konusu planın, Ukrayna’ya yönelik devam eden savaş nedeniyle Moskova’yı cezalandırma çabalarının bir parçası olduğu ifade ediliyor. AB Komisyonu'nun, insani nedenler veya AB vatandaşı olan aile üyeleri gibi belirli istisnalar içeren düzenlemeyi bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Schengen'de yeni dönem başladıSchengen'de yeni dönem başladı

VİZE YETKİSİ ÜYE ÜLKELERDE

Ancak, vize verme yetkisinin nihai olarak AB üye ülkelerinin ulusal yetki alanında bulunduğu not ediliyor. AB Komisyonu'nun süreci zorlaştırma yetkisi olsa da, Rus vatandaşlarına yönelik tam kapsamlı bir vize yasağı getirme yetkisi bulunmuyor. AB, daha önce 2022'de Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış ve Rus vatandaşlarına yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Dünya
Fransız şirketin IŞİD’i fonlamasına ilişkin davada yeni gelişme
Fransız şirketin IŞİD’i fonlamasına ilişkin davada yeni gelişme
İlk Müslüman başkan olmuştu: Trump Mamdani’yi hedef aldı New York için ‘korkunç’ senaryoyu açıkladı
İlk Müslüman başkan olmuştu: Trump Mamdani’yi hedef aldı New York için ‘korkunç’ senaryoyu açıkladı