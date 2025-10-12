Schengen'de yeni dönem başladı

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistemin uygulanmasına başlandı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR DİJİTAL KAYDA ALINACAK

AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

BİYOMETRİK VERİLER TOPLANACAK

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

GÜVENLİĞİ ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Schengen Bölgesi'nin “güvenliğini artırmayı” ve “düzensiz göçün” önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

6 AY SONRA TAMAMEN FAAL OLACAK

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak.

Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

İSTİSNALAR DA VAR

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.