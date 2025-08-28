Putin ve Lukaşenko'nun aradığı Belaruslu muhalif de sırra kadem bastı! İstanbul'da peş peşe kayıplar

37'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda dört gün önce kaybolan Rusya vatandaşı yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’dan hâlâ haber alınamıyor.

Yarışmaya katılan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u doğru yöne yüzmesi için uyardığını belirterek “Öyle yönünü şaşırmış bir hâli yoktu. Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi” dedi.

Rus yüzücü didik didik aranmasına rağmen bulunamadı.

Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesi

Svechnikov’un kaybının ardından dikkat çeken bir kayboluş daha yaşandı.Svechnikov’dan üç gün önce Polonya'dan İstanbul’a gelen Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau’dan da haber alınamıyor.

Anatol Kotau'nun uluslararası basın da Belaruslu muhalif sporcuların yurt dışına iltica etmeleri hakkındaki durumları ve ülkelerinde gördükleri baskılar hakkında sık sık bilgi verdiği görüldü.

Kişisel işleri için Türkiye’ye gelen Kotau, İstanbul’a vardıktan sonra son kez eşine mesaj gönderdi. O andan sonra kendisine ulaşılamadı. Kotau’nun işinden izin aldığı ancak Türkiye seyahatinden bahsetmediği öğrenildi. Mesajlaşma uygulamalarında ise en son bir hafta önce aktif olduğu belirlendi.

Belarus Spor Dayanışma Fonu açıklama yaptı. Kotau'nun Belarus hükümetine karşı siyasi bir muhalif olduğu öğrenildi. Belarus'ta gıyabında 12 sene hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen Kotau'nun Rusya tarafından da arandığı öğrenildi.

Belarus Spor Dayanışma Fonu, "Son yıllarda Kotau, Belaruslu sporcuların haklarını savunmada ön safta yer aldı, Lukaşenko rejiminin baskıcı uygulamalarına açıkça karşı çıktı. Siyasi ve insan hakları faaliyetleri nedeniyle Belarus’ta gıyabında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

21 Ağustos 2025’te mesleki nedenlerle İstanbul’a gelen Kotau’dan kısa süre sonra haber alınamadı. Son iletişimi aynı gün yapıldı. O tarihten bu yana nerede olduğu bilinmiyor.

Kotau’nun Belarus ve Rusya makamlarının arananlar listesinde bulunması, güvenliği ve olası siyasi baskı ihtimali konusunda ciddi kaygılar var" açıklaması yaptı.

Belarus Spor Dayanışma Fonu, Facebook'tan paylaştığı gönderide Kotau hakkında bir bilgi bulunursa iletişime geçilmesi için çağrıda bulundu.