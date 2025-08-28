Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesi

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rusya vatandaşı yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’dan hâlâ haber alınamıyor. Yarış, Beykoz Kanlıca ile Beşiktaş Kuruçeşme arasında 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yapılmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma da başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yazı gönderilerek özel bir ekip kurulması istendi. Kamera kayıtlarının incelenmesi, yarışmacı ve yakınlarının tespiti, otel ve hastane kayıtlarının araştırılması talimatı verildi.

YARIŞA BİRLİKTE KATILMIŞLARDI

Rus yüzücü yarıştan önce sabah otel görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre; Svechnikov ile birlikte yarışa katılan arkadaşları Antrenör Aleksi Kazak ve Psikolog Elena Khors tanık olarak dinlendi.

Kazak, şunları dile getirdi:

"Saat 10:08’de suya atladık. Yaklaşık 400 metre birlikte yüzdük. Nikolai daha sonra geride kalmaya başladı. Yarış günü alkol almadık. Daha doğrusu bizim yanımızda alkol aldığını görmedik. Bildiğim kadarıyla hastalığı da yoktu"

Nikolai Svechnikov. Fotoğraf: X

Yine Svechnikov ile birlikte yarışa katılan Psikolog Elena Khors da şöyle konuştu:

"23 Ağustos’ta test yüzüşü için Nikolai ve Aleksi ile bir araya geldik. Daha sonra otellerimize döndük. Yarış günü üçümüz de aynı gemideydik. Start noktasında beraber atladık, bir daha da görmedim. Varış noktasında bekledik ama gelmedi. Daha sonra kayıp olduğunu öğrendik"

Yarışmada yer alan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu da yarış sırasında Svechnikov’u yanlış yöne gittiği için uyardığını belirtmişti:

"Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere ‘bro bro’ diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona ‘Wrong way’ yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim"

Şamiloğlu, uyarısına rağmen yüzücünün yoluna devam ettiğini anlattı:

"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama ‘Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma’ der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu. Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi"

İKİ UZMAN KAYBOLUŞU DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Caner Aksüt, Boğaz’daki yarışların zorluklarına dikkat çekti:

“Boğaz yarışında bazen akıntı çok olurken bazen rüzgar çok olur. Yani denizde dalga olur. Denizin dalgalı olması daha tehlikelidir. Bebek Koyu’na doğru yaklaştığınız zaman akıntı terse döndüğü için oraya girdiğinizde kalırsınız. Oradan çıkmak oldukça zordur.”

Denizde Arama Kurtarma (DAKSAR) Başkanı emekli Deniz Albay Turgay Aytaç da yarış güvenliğiyle ilgili bilgi verdi:

“Yarışın güvenliğini sağlamak için yüzücülerin sağında ve solunda 60 bot vardı. Bunların dışında Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’nin katılımıyla toplamda 100 tekne yarışta görev aldı. Kaybolan kişi yüzme eğitmeni. Dolayısıyla yüzme eğitmeninin ancak sağlık nedeniyle kalp krizi gibi bir nedenden boğulma vakası olmuş olabilir. Yanlış yere gitme ihtimalini zayıf görüyorum.”

Öte yandan Boğaz'daki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.