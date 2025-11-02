"Polisiz" dediler yaşlı çifti milyonluk vurgunla dolandırdılar!

Tokat’ın Niksar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yaşlı çifti adlarının terör örgüne karıştığını söyleyerek dolandırdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Y.G. ve 78 yaşındaki eşi S.G'yi telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak adlarının terör örgüne karıştığını söyledi.

Zanlılar çiftten 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 1500 avroyu elden aldı. Çift zanlıların hesabına da 645 bin 265 lira havale etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift şikayetçi oldu.

ANTAL'YADA YAKALANDILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların C.G. (37) ve K.E. (28) olduğunu tespit etti.

Zanlılar Antalya'da yakalanarak Tokat'a getirildi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI ÇİFTE GERİ VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Para ve ziynet eşyaları çifte teslim edildi.

Kaynak:AA

