Mardin’de zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen 4 adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

EVLERDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 691,90 gram eroin, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 avro ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.