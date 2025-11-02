Halit Yukay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilmişti: Gemi kaptanının 9 yıla kadar hapsi istendi

4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan ve daha sonra teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu.

Cenazenin çıkarılması için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen 'TCG Işın', 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Rüzgarın etkisini azaltması ve geminin sabitlenmesiyle 29 Ağustos’ta çalışmalara başlandı.

İLK TEŞHİS SOL KOLUNDAKİ SAATTEN YAPILDI

Cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda ‘mavi kordonlu saat’ olduğu görülen cenazenin Halit Yukay’a ait olup olmadığı, teknesiyle Yalova Limanı’ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ 30 GÜN SONRA ÇIKARILDI

Yukay’ın cenazesi kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül’de, özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı. 68 metre derinlikten asansör sistemiyle çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından 6 Eylül’de, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

GEMİNİN RADAR HAREKETLERİ ARAŞTIRILDI

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

SÜRTME İZLERİNDEKİ BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnceleme sonucunda, Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

KARAKUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'karakutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

'OTOMATİK KAPTAN' SİSTEMİNİ AÇARAK YERİNİ TERK ETTİĞİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu.

Seyir esnasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenildi. İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisiyle telefonda konuşan son kişi olarak, soruşturma kapsamında bilgisine başvuruldu. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta, İstanbul'da ifade verdi.

3 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmeme’ suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Tokatlıoğlu'nun yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.