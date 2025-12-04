PKK'dan bir Öcalan ısrarı daha: "Müzakere için tarafların eşit koşullarda masaya oturması gerek"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "Meclis'te konuşsun" çağrısıyla başlayan İmralı süreci; AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıdız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit'ten oluşan TBMM heyetinin İmralı görüşmesi ile sürdü. Görüşmenin ardından terör örgütünün üst düzey isimlerinden gelen açıklamalar tartışmalara neden oldu.

Terör örgütü PKK, suç işlemedikleri için af beklentilerinin olmadığını iddia ederek sürecin devam etmesi için Öcalan'ın serbest bırakılmasını şart koştu. Öcalan şartına yönelik açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

PKK'DAN BİR ÖCALAN ISRARI DAHA

Sözcü'de yer alan habere göre; PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Amed Malazgirt, geçen gün Fransız haber ajansı AFP'ye bir mağarada verdiği röportajda, "Terörsüz Türkiye" sürecinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla örgütün üzerine düşen adımları attığını iddia etmiş, Öcalan'a özgürlük talep ederek, Ankara adım atmadan kendilerinin bir adım atmayacağını söylemişti.

Terör örgütü PKK'nın şemsiye örgütü KCK’nin Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa da Türkiye'yle çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"MÜZAKERE İÇİN TARAFLARIN EŞİT KOŞULLARDA MASAYA OTURMASI GEREK"

Hiwa, “Müzakerelerin başlayabilmesi için tarafların eşit koşullarda masaya oturması gerekir. PKK’nın son bir yılda iyi niyet göstergesi olarak attığı adımlarda Öcalan’ın belirleyici etkisi oldu. Kürt tarafının baş müzakerecisi özgür olmalı ki eşit koşullarda müzakere edebilsin. Bu, adil bir barışın ön koşuludur” ifadelerini kullandı.

Hiwa, şimdiye dek PKK’nın “iyi niyet” adına tek taraflı adımlar attığını öne sürerek, Türkiye’nin buna karşı yalnızca söylem ürettiğini ve gereken somut adımları hayata geçirmediğini savundu.

MAZLUM ABDİ VE İLHAM AHMED ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEK İDDİASI

Taml Research Center Başkanı Abdulrahim Samawi, SDG lideri “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed’in gelecek ay Türkiye’ye gelerek İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşeceğini öne sürdü.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, Türkiye’nin “Terörle Arananlar” listesinde yer alıyor.