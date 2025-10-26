PKK Türkiye'den çekildikten sonra 'Af değil bize özel yasa istiyoruz' dedi!

Terör örgütü PKK’nın, Türkiye’deki güçlerini çekmeye başladığını duyurmasının ardından KCK'lı Sabri Ok, gazetecilere yaptığı açıklamada PKK’ya özgü yasalar istediklerini ifade etti. Ok, "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı” ifadelerini kullanırken içinde bulunulan durumu "geçiş süreci" olarak tanımladı.

Ok, “Şu anki bir geçiş sürecidir, biten bir süreç değil. Bu adımlar atıldıkça karşılıklı iğme kazanarak süreç gelişecek. PKK’ye özgü ya da sürece özgü özel yasaları biz de istiyoruz. Herhangi bir af değil. Önder Apo'nun çok büyük gayretleriyle 50 yıllık bir mücadele bugüne kadar geldi. Çok önemli bir aşamadayız şimdi. Sadece buna mahsus özel bazı yasalar, düzeltmeler olabilir. Kamuoyunun beklediği ve merak ettiği adımları sorması doğaldır. Umarız yetkililer de, Türk devleti de bunları görür, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir” sözlerini sarf etti.

Son dakika | PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı!

“KOMİSYON ÖCALAN’LA GÖRÜŞSÜN” TALEBİ!

Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın “fiziki özgürlüğünü” istediklerini söyleyen Ok, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon önemli bir adımdı, değerliydi. Birçok parti bu komisyonda yer aldı. Komisyon şu ana kadar istenildiği gibi rolünü oymnamamış olsa da olumsuz görmüyoruz. Komisyon Önder Apo ile görüşebilmeli ve görüşlerini dinlemelidir. Bu süreci geliştiren odur. Umudumuz budur.” dedi.

PKK GÜÇLERİNİ TÜRKİYE’DEN ÇEKTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Terör örgütü PKK, Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çekmeye başladığını duyurmuş ve kararın Öcalan’ın onayı ile alındığını kaydetmişti.

Yapılan açıklamada, “12. Kongre kararları temelinde, Önder Abdullah Öcalan’ın onayıyla, Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini başlatmış bulunuyoruz. Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Ayrıca sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz. Biz 12. Kongre kararlarına bağlıyız ve bunları uygulamakta kararlıyız. Ancak sürecin ilerlemesi için, PKK’ye özgü bir geçiş hukuku temelinde demokratik entegrasyon yasaları çıkarılmalı ve Kürt tarafının siyasete katılımı güvence altına alınmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.