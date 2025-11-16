PKK ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

PKK ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı
Yayınlanma:
Suriye'nin Rakka kentinde PKK/YPG'li birlikler ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristler ile Suriye ordusu Madan Ganim Ali hattında şiddetli bir çatışmaya başladı.

Son Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladıSon Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladı

2 bin PKK'lı YPG saflarına katılmış2 bin PKK'lı YPG saflarına katılmış

Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye ordusuna katılacağı iddia edilen SDG geçtiğimiz günlerde de Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabada Suriye ordusu ile karşı karşıya geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Skandalı 'etik' diyerek savundu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'dan itiraf gibi yalanlama
Skandalı 'etik' diyerek savundu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'dan itiraf gibi yalanlama
Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı
Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı