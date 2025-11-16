PKK ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristler ile Suriye ordusu Madan Ganim Ali hattında şiddetli bir çatışmaya başladı.

Son Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladı

2 bin PKK'lı YPG saflarına katılmış

Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye ordusuna katılacağı iddia edilen SDG geçtiğimiz günlerde de Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabada Suriye ordusu ile karşı karşıya geldi.