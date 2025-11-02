2 bin PKK'lı YPG saflarına katılmış

İktidarın Terörsüz Türkiye, DEM'in Barış ve Demokratik Toplum Süreci olarak adlandırdığı İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarının sonuna doğru yol almaya devam ediyor.

Sürecin açmazlarından birisi de hemen sınırda sayıları 80-90 bin olarak tahmin edilen, ABD'nin donattığı YPG ordusu. Süreç kapsamında YPG'nin de silah bırakması iktidarın, özellikle de MHP'nin sık sık dile getirdiği konu başlıkları arasında yer alıyor.

PKK'dan Bahçeli'ye açık çağrı: Söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz

YPG ise Şara yönetiminin askerleri ile zaman zaman çatışmalar yaşamasına rağmen görüşmelere devam ediyor. Yapılan son görüşmede YPG'nin tümenler şeklinde orduya entegre olması bekleniyor.

Süreç kapsamında PKK Türkiye'den çekildiğini açıklamıştı. Ancak çekilen örgüt mensuplarının nereye gideceği, akıbetlerinin ne olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Türkiye gazetesinde yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre sene başından bu yana 2 bin PKK'lı YPG saflarına katıldı.

Habere göre Meclis'te kurulan komisyon haftaya bir kere daha toplanacak ve MİT son gelişmeleri aktaracak.

ANKARA İTİRAZ EDİYOR

Habere göre Ankara, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediği nedeni ile SDG'nin de tasfiye sürecini tamamlamasını bekliyor: