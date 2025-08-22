Piyanist İlyun Bürkev Avrupa turnesine çıkıyor: İlk durak Atatürk Kültür Merkezi

Piyanist İlyun Bürkev Avrupa turnesine çıkıyor: İlk durak Atatürk Kültür Merkezi
Yayınlanma:
Piyanist İlyun Bürkev, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile Avrupa turnesine çıkacak.

Piyanist İlyun Bürkev, Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlardan seçilen 16-22 yaş arası 80 yetenekli müzisyenden oluşan TUGFO ile sahne alacak. Bürkev, turne kapsamında kariyerinin önemli adımlarından birini atarak Hamburg Schleswig-Holstein Müzik Festivali'nde ve Elbphilharmonie sahnesinde Rising Star olarak çalacak.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE BAŞLAYACAK

Turne, Atatürk Kültür Merkezi'nde 28 Ağustos'ta Bürkev'in solist olarak çalacağı konserle başlayacak. Ardından 2 Eylül'de Almanya Hamburg'daki Elbphilharmonie, 4 Eylül'de Prag Smetana Hall ve 7 Eylül'de Viyana MuTh Konzertsaal konserleriyle devam edecek.

burkev.jpg

Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!

Bürkev, geçen yıl da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile sahne almıştı.

Genç sanatçı, TUGFO ile icra edeceği konser kapsamında Edvard Grieg'in "La minör Piyano Konçertosu Op. 16" adlı eserini seslendirecek. Aynı programda Ludwig van Beethoven'ın "5. Senfoni"si, Benjamin Britten'ın "Four Sea Interludes" ve Cem Esen'in "Sarcasm Op. 39" adlı eseri de yer alıyor.

Kaynak:AA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi