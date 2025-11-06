Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimleri devam ettiriyor.

Tarım Bakanlığı uyardı: Bu gıdalar sofranızda olmasın! Yeni tağşiş listesi yayımlandı

SAHTECİLİK KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR

Yapılan denetimlerde bazı ürünlerde taklit veya tağşiş görülmesiyle, ortaya çıkan sahtecilik, kamuoyuyla paylaşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

5 Kasım tarihinde son yapılan güncellemede ise, birçok yeni ürün ve marka listeye eklendi.

Bakanlığın son denetim raporunda peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

İŞTE O LİSTE

Hile yapan markalar tek tek ifşa edildi. İşte bakanlığın yayımladığı lise: