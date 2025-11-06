Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti

Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan hileli ürün ve markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Peynir, zeytinyağı ve ayçiçek yağında hile tespit edilen ürünler listede sıralandı. İşte ayrıntılar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimleri devam ettiriyor.

Tarım Bakanlığı uyardı: Bu gıdalar sofranızda olmasın! Yeni tağşiş listesi yayımlandıTarım Bakanlığı uyardı: Bu gıdalar sofranızda olmasın! Yeni tağşiş listesi yayımlandı

SAHTECİLİK KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR

Yapılan denetimlerde bazı ürünlerde taklit veya tağşiş görülmesiyle, ortaya çıkan sahtecilik, kamuoyuyla paylaşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

5 Kasım tarihinde son yapılan güncellemede ise, birçok yeni ürün ve marka listeye eklendi.

Bakanlığın son denetim raporunda peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

İŞTE O LİSTE

Hile yapan markalar tek tek ifşa edildi. İşte bakanlığın yayımladığı lise:

11.jpg

yeni-proje-10.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Türkiye
Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın
Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın
Diyarbakır’da iş cinayeti! İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi öldü
Diyarbakır’da iş cinayeti! İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi öldü