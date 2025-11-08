Petrol-İş'ten 2'si çocuk 6 işçi için adalet çağrısı: Çalışırken ölmek istemiyoruz!

Sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangında 2'si çocuk 6 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 işçi de yaralandı.

Fabrika sahibi ve iki vardiya amiri gözaltına alındı. Olayla ilgili üç savcı, bir bilirkişi heyeti ve iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı

"ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ!"

Dehşet verici olay hakkında Petrol-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işçiler için adaletin bir an önce yerine getirilmesi istendi.

"Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!" başlıklı açıklamasında, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilerek şunlara yer verildi: