Pendik’te dehşet saçtılar! Önce molotof attılar sonra kurşunladılar

Yayınlanma:
İstanbul’un Pendik ilçesinde Kübra Y.’ye ait işyerini önce molotof kokteyli ile kundaklayan ardından ise silahlı saldırı düzenleyen biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların telefon kayıtlarını inceleyen polis; şahısların, kendilerini azmettiren kişileri de tehdit ederek haraç almaya çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kavaklıpınar Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi'nde bulunan solar enerji firmasında meydana gelen olayda, şüpheliler Kübra Y.'ye ait işyerini yanıcı madde atarak kundakladı. Olaya ilişkin incelemelerde bulunan polis ekipleri, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin 5 litrelik pet şişeye koydukları benzinle molotof kokteyli yaparak işyerini yakmaya çalıştıklarını tespit etti.

Söz konusu olayın ardından, 18 Nisan günü saat 01.15 sıralarında aynı işyeri şüpheliler tarafından kurşunlandı. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yine motosiklet kullandıkları tespit edilirken olay yerinde 9 mm çapında 4 boş kovan bulundu. İki saldırganın azmettiricisinin rakip firma olduğunu iddia eden işyeri sahibi Kübra Y., polise ihbarda bulundu. Söz konusu şikayet dilekçesinde adı geçen 2 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

istanbul-pendikte-is-yerine-once-molot-913833-271510.jpg

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olaylara karıştığı belirlenen 5 şüpheli şahsın kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler D.K.(26), C.T.Ç.(24), F.Ş.(24), C.G.(24) ve A.K.(29) gözaltına alınırken bir diğer şüpheli V.K. (34)'nın ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Karakolda sorguları devam eden şüphelilerin H.G. isimli bir kişiden 2 milyon TL haraç istediği, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise M.K. isimli bir kişiden haraç almak için otomobilini kurşunladıkları öğrenildi.

istanbul-pendikte-is-yerine-once-molot-913837-271510.jpg

AZMETTİRİCİLERDEN DE HARAÇ İSTEMİŞLER!

Şahısların telefonlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yaşanan saldırı olayına ilişkin kendilerini azmettiren rakip firma yetkililerinden de bir süre sonra haraç istediklerini belirledi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da tartışma kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdıAntalya’da tartışma kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

Sokak ortasında vahşet! Baba ve kızı kurşunların hedefi olduSokak ortasında vahşet! Baba ve kızı kurşunların hedefi oldu

Kaynak:DHA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi
1 ay önce işe başladığı dükkanı soydu: Olay anındaki sözleri hayrete düşürdü
1 ay önce işe başladığı dükkanı soydu: Olay anındaki sözleri hayrete düşürdü