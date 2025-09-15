Pendik’te dehşet saçtılar! Önce molotof attılar sonra kurşunladılar

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kavaklıpınar Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi'nde bulunan solar enerji firmasında meydana gelen olayda, şüpheliler Kübra Y.'ye ait işyerini yanıcı madde atarak kundakladı. Olaya ilişkin incelemelerde bulunan polis ekipleri, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin 5 litrelik pet şişeye koydukları benzinle molotof kokteyli yaparak işyerini yakmaya çalıştıklarını tespit etti.

Söz konusu olayın ardından, 18 Nisan günü saat 01.15 sıralarında aynı işyeri şüpheliler tarafından kurşunlandı. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yine motosiklet kullandıkları tespit edilirken olay yerinde 9 mm çapında 4 boş kovan bulundu. İki saldırganın azmettiricisinin rakip firma olduğunu iddia eden işyeri sahibi Kübra Y., polise ihbarda bulundu. Söz konusu şikayet dilekçesinde adı geçen 2 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olaylara karıştığı belirlenen 5 şüpheli şahsın kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler D.K.(26), C.T.Ç.(24), F.Ş.(24), C.G.(24) ve A.K.(29) gözaltına alınırken bir diğer şüpheli V.K. (34)'nın ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Karakolda sorguları devam eden şüphelilerin H.G. isimli bir kişiden 2 milyon TL haraç istediği, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise M.K. isimli bir kişiden haraç almak için otomobilini kurşunladıkları öğrenildi.

AZMETTİRİCİLERDEN DE HARAÇ İSTEMİŞLER!

Şahısların telefonlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yaşanan saldırı olayına ilişkin kendilerini azmettiren rakip firma yetkililerinden de bir süre sonra haraç istediklerini belirledi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

