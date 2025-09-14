Sokak ortasında vahşet! Baba ve kızı kurşunların hedefi oldu

Germencik'in Neşetiye Mahallesi, gece yarısı duyulan silah sesleriyle dehşeti yaşadı. İddiaya göre, Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla tereddüt etmeden tetiği çekti. Kurşunların hedefi olan Bayram İrgi ve o sırada yanında bulunan 14 yaşındaki kızı Güler kanlar içinde yere yığıldı.

KAÇIŞI 11 SAAT SÜRDÜ

Saldırının ardından karanlıktan faydalanarak olay yerinden hızla kaçan Hüseyin T.'nin peşine düşen jandarma ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını tutarak geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Gece boyu süren titiz takip, sabah saat 11.00 sularında sonuç verdi. Zanlı, Kocaalan mevkisindeki bir adreste saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

BABA VE KIZI HASTANEDE

Saldırıda yaralanan baba Bayram İrgi ve kızı Güler İrgi, olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmada sorgusu süren zanlı Hüseyin T.'nin, dehşete neden olan bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise yapılacak sorgunun ardından netlik kazanacak.