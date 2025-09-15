Antalya’da tartışma kanlı bitti! Komşusuna kurşun yağdırdı

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2305 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda, apartmanda oturan Mehmet D. ile komşusu Uğur F. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Mehmet D. yanında getirdiği tabancayla komşusuna ateş etti.

2 KİŞİ YARALANDI!

Silahlı saldırıda, tabancadan çıkan 2 kurşun Uğur F.’nin bacaklarına isabet ederken bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinin balkonunda oturan Cansel A. da, eline isabet eden kurşunla yaralandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI!

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet D., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

