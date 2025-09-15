Batman'da korkunç katliam! Anne, baba ve iki çocuğu araç içinde öldürüldü!

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde korkunç bir olay yaşandı. Araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu olay yerinde can verdi.

Korkunç olay, akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda yaşandı.

ARAÇ İÇİNE ATEŞ AÇILDI

Mehmet Şanlı'nın kullandığı hafif ticari araca, pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı, kızları 9 yaşındaki Elanur ve oğulları 6 yaşındaki Akıncan Şanlı kurşunların hedefi oldu.

4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Silah sesini gören ve olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde araçtaki aynı aileden 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Saldırı ile ilgili Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “14.09.2025 günü saat 22:55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir hâlinde olan, M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.’nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiştir. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.