Batman'da korkunç katliam! Anne, baba ve iki çocuğu araç içinde öldürüldü!

Batman'da korkunç katliam! Anne, baba ve iki çocuğu araç içinde öldürüldü!
Yayınlanma:
Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde korkunç bir olay yaşandı. Araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu olay yerinde can verdi.

Korkunç olay, akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda yaşandı.

batmanda-hafif-ticari-araca-silahli-sal-913529-271416.jpg

ARAÇ İÇİNE ATEŞ AÇILDI

Mehmet Şanlı'nın kullandığı hafif ticari araca, pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı, kızları 9 yaşındaki Elanur ve oğulları 6 yaşındaki Akıncan Şanlı kurşunların hedefi oldu.

batmanda-hafif-ticari-araca-silahli-sal-913531-271416.jpg

4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Silah sesini gören ve olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde araçtaki aynı aileden 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

batmanda-hafif-ticari-araca-silahli-sal-913530-271416.jpg

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Saldırı ile ilgili Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “14.09.2025 günü saat 22:55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir hâlinde olan, M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.’nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiştir. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
İYİ Parti'de istifa depremi: 7 isim ayrıldı
İYİ Parti'de istifa depremi: 7 isim ayrıldı
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı