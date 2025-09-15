Akaryakıt istasyonunda dehşet anları! Ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mardin-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki kırsal Sürekli Mahallesi mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari bir araçtan inen şahısların akaryakıt istasyonunda bulunanlara ateş açtığı ve karşı grubun da silahla karşılık vermesiyle çatışmanın başladığı görüldü.

Silahlı kavgada Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Serdar S.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

