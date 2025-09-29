Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden düşen 30 yaşındaki Ayça A. hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pencereden düşen 30 yaşındaki Ayça A. isimli kadın hayatını kaybetti.

Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

30 YAŞINDAKİ KADIN PENCEREN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Saat 15.00 sıralarında Ayça A. isimli kadın, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki apartamın üçüncü katındaki evinin penceresinden düştü.

kusadasinda-3uncu-kat-penceresinden-du-938904-278808.jpg

30 yaşındaki kadının düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ayça Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayça A.’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kusadasinda-3uncu-kat-penceresinden-du-938903-278808.jpg
Ayça A. (30)

Genç kadın müzik dinlediği için katledildi!Genç kadın müzik dinlediği için katledildi!

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.

Kaynak:DHA

