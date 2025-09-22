Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!

Patron-şoför tartışması kanlı bitti: İş insanı bacağından vuruldu!
Ankara Çankaya’da şoförü tarafından tabanca ile vurulan iş insanı Z.E., bacağından yaralandı. Olay sonrası şüpheli Z.Ş. gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ş., yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.’ye ateş etti.

ankara-1.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Z.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının gerçekleştiği cipte güvenlik şeridi oluşturarak inceleme yaptı.

ankara-2.jpg

Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti ile yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ş., ifadesinde patronu tarafından üzerine kurulan şirketin battığını ve borçların ödenmediğini öne sürerek, bu nedenle tartışma çıktığını ve olayın yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

