Gösteri yaptırdığı kaplan tarafından öldürüldü

ABD’deki bir kaplan bakıcısı, çalıştığı Oklahoma’daki koruma alanında gözetimi altındaki kaplanlardan birine gösteri yaptırmak istediği sırada hayvan tarafından öldürüldü.

Choctaw County Şerifi'nin açıklamasına göre, Easley, Growler Pines'ta bir kaplanla gösteri yaparken saldırıya uğradı ve polisler olay yerine vardıklarında nefes almıyordu.

KURUMDAN AÇIKLAMA

Koruma kurumu Growler Pines Tiger Preserve tarafından Facebook'ta yayımlanan bir açıklamada, Ryan Easley'in “bakımındaki bir kaplanın karıştığı bir kazada hayatını kaybettiğini” belirtti.

“Bu trajedi, doğa dünyasının hem güzelliğini hem de öngörülemezliğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Ryan bu risklerin farkındaydı. Pervasızlıktan değil, sevgiden dolayı.”

Growler Pines'ın web sitesine göre, Oklahoma'nın Hugo kentindeki tesis, Easley'nin gezici sirki “ShowMe Tigers'ın” koruma konusuna daha fazla odaklanması ve ziyaretçilerin emekli sirk hayvanları hakkında bilgi edinebilecekleri kalıcı bir yuva araması üzerine kuruldu.

HAYVAN HAKLARI GRUPLARINDAN TEPKİ

Hayvan hakları grupları, Easley'in ölüm haberine tepki göstererek gösterilerde vahşi hayvanların kullanılmasının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Humane World for Animals (eski adıyla Humane Society of the United States) pazar günü yaptığı açıklamada, araştırmacılarından birinin haftalarca gizli görevde ShowMe Tigers ile çalışarak hayvanların numaralar yapmaya zorlandığını izlediğini söyledi. Grup, “Ryan Easley'in ölümü üzücü ve önlenebilir bir trajediydi” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

