Hayvan kaçakçısı kafese kapatıldı

Sri Lanka’da Yüksek Mahkeme'nin üç hakimden oluşan heyeti bugün, geçerli izin belgesi olmadan beş fili yasadışı olarak tutmaktan suçlu bulduğu Niraj Roshan, namı diğer 'Ali Roshan'ı 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı ve 20,6 milyon rupi (2,8 milyon TL) para cezası verdi.

SAHTECİLİK VE YASA DIŞI HAYVAN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Sanık, Yaban Hayatı Koruma Departmanı tarafından tutulan fil kayıtlarını sahtecilik yaparak değiştirmek ve beş fili yasadışı olarak elinde bulundurmak suçlarından mahkum edildi.

Yüksek Mahkeme, aynı olayla bağlantılı olarak suçlanan diğer üç sanık, Uchitha Nishantha Dammika, Palihepitiya Gamage Jayalath ve Paskuwel Fonseka Priyanga Sanjeewani'yi beraat ettirerek serbest bıraktı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılığa göre filleri yasa dışı kaçıran Roshan şu suçları işledi:

“Temmuz 2009 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında Maharagama, Arawwala, Nawala, Battaramulla ve Oruwala bölgelerinde, sanık, kimliği belirsiz kişilerle birlikte, fillerin kaçakçılığı için komplo kurmuş, fillerin kaçakçılığı suçunu işlemiş ve hayvanların çalındığını bilerek yasadışı olarak fillerin mülkiyetinde kalmasına izin vermiştir.”

Başsavcı, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kamu Malları Kanunu uyarınca sanıklar hakkında 33 iddianame hazırlamıştı.

Son avında av oldu

SRİ LANKA FİLLERİ TEHLİKE ALTINDA

WWF’e göre tehlike altındaki Sri Lanka alt türü, Asya filleri arasında en büyük ve en koyu renkli olanı halinde ve sayıları 15-20 ile ifade ediliyor.