Hayvan kaçakçısı kafese kapatıldı
Sri Lanka’da Yüksek Mahkeme'nin üç hakimden oluşan heyeti bugün, geçerli izin belgesi olmadan beş fili yasadışı olarak tutmaktan suçlu bulduğu Niraj Roshan, namı diğer 'Ali Roshan'ı 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı ve 20,6 milyon rupi (2,8 milyon TL) para cezası verdi.
SAHTECİLİK VE YASA DIŞI HAYVAN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI
Sanık, Yaban Hayatı Koruma Departmanı tarafından tutulan fil kayıtlarını sahtecilik yaparak değiştirmek ve beş fili yasadışı olarak elinde bulundurmak suçlarından mahkum edildi.
Yüksek Mahkeme, aynı olayla bağlantılı olarak suçlanan diğer üç sanık, Uchitha Nishantha Dammika, Palihepitiya Gamage Jayalath ve Paskuwel Fonseka Priyanga Sanjeewani'yi beraat ettirerek serbest bıraktı.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Savcılığa göre filleri yasa dışı kaçıran Roshan şu suçları işledi:
“Temmuz 2009 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında Maharagama, Arawwala, Nawala, Battaramulla ve Oruwala bölgelerinde, sanık, kimliği belirsiz kişilerle birlikte, fillerin kaçakçılığı için komplo kurmuş, fillerin kaçakçılığı suçunu işlemiş ve hayvanların çalındığını bilerek yasadışı olarak fillerin mülkiyetinde kalmasına izin vermiştir.”
Başsavcı, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kamu Malları Kanunu uyarınca sanıklar hakkında 33 iddianame hazırlamıştı.
SRİ LANKA FİLLERİ TEHLİKE ALTINDA
WWF’e göre tehlike altındaki Sri Lanka alt türü, Asya filleri arasında en büyük ve en koyu renkli olanı halinde ve sayıları 15-20 ile ifade ediliyor.
“Kulaklarında, yüzünde, hortumunda ve karnında pigment kaybı olan bölgeler (cilt renginin olmadığı alanlar) bulunur. Bir zamanlar Hindistan'ın güney ucundaki gözyaşı damlası şeklindeki adanın her yerinde bulunan bu filler, kalkınma faaliyetleri nedeniyle ormanların yok edilmesi ve eski göç yollarının bozulmasıyla artık daha küçük alanlara sıkışmış durumda.
Sri Lanka'daki sürü büyüklüğü 12-20 hayvan veya daha fazla olarak aktarılıyor. Sürü, en yaşlı dişi veya matriark tarafından yönetilir. Sri Lanka'da sürülerde, emziren dişiler ve yavrularından oluşan emzirme birimleri ve genç dişilerle yavrularından oluşan genç bakım birimleri olduğu bildirilmiştir. Sri Lanka fil popülasyonu, 19. yüzyılın başından bu yana neredeyse %65 oranında azalmıştır. Günümüzde Sri Lanka fili, Sri Lanka yasaları tarafından korunmaktadır ve bir fili öldürmek ölüm cezası ile cezalandırılmaktadır.”