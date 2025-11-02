'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak havalardan bunalan vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Hafta ortasına kadar güneşli günlerin devam edeceğini belirten AKOM, Çarşamba ve Perşembe için yağış uyarısı yaptı.

Türkiye, soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Pastırma sıcakları olarak adlandırılan güneşli günler, hafta sonundan itibaren İstanbul'da da etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıkların 25 dereceye yaklaştığı mege kent için İBB Afet Koordinasyon Merkezi'dan (AKOM) yağış müjdesi geldi.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM, İstanbul'da pastırma sıcaklarının hafta ortasına kadar devam edeceğini belirterek, Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlı havaların geri döneceğini bildirdi.

AKOM, açıklamasında "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

AKOM'un son hava tahmin raporuna göre yağışlı havalar Cuma ve Cumartesi günü yerini parçalı ve çok bulutlu havaya bırakacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

