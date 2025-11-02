'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi

Türkiye, soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Pastırma sıcakları olarak adlandırılan güneşli günler, hafta sonundan itibaren İstanbul'da da etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıkların 25 dereceye yaklaştığı mege kent için İBB Afet Koordinasyon Merkezi'dan (AKOM) yağış müjdesi geldi.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM, İstanbul'da pastırma sıcaklarının hafta ortasına kadar devam edeceğini belirterek, Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlı havaların geri döneceğini bildirdi.

Meteorolojiden tam pazar havası tadında rapor

AKOM, açıklamasında "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbullular için son fırsat! Güneş son vuruşunu yapacak

AKOM'un son hava tahmin raporuna göre yağışlı havalar Cuma ve Cumartesi günü yerini parçalı ve çok bulutlu havaya bırakacak.