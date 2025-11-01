İstanbullular için son fırsat! Güneş son vuruşunu yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTASONU İÇİN MÜJDELİ HABER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini belirterek, “Hafta sonu genel olarak sakin ve açık bir hava olacak” dedi.

Yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İSTANBUL

Kasım ortalaması 16 derece olan şehirde hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar ise 19 ila 21 derece arasında olacak.

ANKARA

Kente özgü kasım ortalaması 13 derece iken, önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR