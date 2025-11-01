Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Söz konusu rapora göre yurt genelinde yağış beklenmezken, bazı bölgelerde sıcaklıkların 0'ın altına ineceği belirtiliyor.

YER YER PUSLU BİR HAVA BEKLENİYOR

MGM'nin hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı değerlendirmede, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini bildirdi.

ANKARA

Kente özgü kasım ortalaması 13 derece iken, önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Kasım ortalaması 16 derece olan şehirde hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar ise 19 ila 21 derece arasında olacak.

İZMİR

Kasım ayı ortalaması 19 derece olmasına karşın, hafta sonu sıcaklıkların 23 ila 25 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kentte hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer puslu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.

1 KASIM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık