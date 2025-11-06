Park yeri tartışmasında silah konuştu: 1 ağır yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde park yeri nedeniyle çıkan anlaşmazlık silahlı bir kavgaya dönüştü. Komşu oldukları öğrenilen E.Ç. ile H.E. arasında 2. Yakın Sokak'ta yaşanan tartışma, kısa sürede tırmandı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın fiziksel bir kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., H.E.'ye tabanca ile ateş açtı. Ateş sonucu ağır yaralanan H.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olaydan hemen sonra E.Ç.'nin olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı kişiye müdahale edilirken, diğer taraftan polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.