Park halindeki otomobil kontağı çalıştırılınca alev aldı

Park halindeki otomobil kontağı çalıştırılınca alev aldı
Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesinde kontağı çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak’ta meydana geldi. S.S., evinin önünde park halinde bulunan 34 VU 988 plakalı otomobilinin kontağını çalıştırdı. Bu sırada benzin sızdırdığı iddia edilen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede toplanan kalabalığı dağıttı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Polise mukavemet kamerada; 3 tutuklama
Polise mukavemet kamerada; 3 tutuklama
76 baro İmamoğlu’nun tutuklu avukatı için tek ses
76 baro İmamoğlu’nun tutuklu avukatı için tek ses
Erdoğan 3’üncü Teofilos ile görüştü
Erdoğan 3’üncü Teofilos ile görüştü