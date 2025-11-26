Park halindeki otomobil alev alev yandı

Karabük'te, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev aldı: Araç küle döndü

Olay, saat 20.00 sıralarında 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. A.Y.’ye ait park halindeki 16 SUM 70 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SIRASINDA OTOMOBİLDE KİMSE YOKTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında otomobilde kimsenin olmadığı belirtilirken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.