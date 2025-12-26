Eve giren hırsızlar 81 yaşındaki adamı öldürdü

İzmir'de 2 kişi hırsızlık için girdikleri evin sabini öldürdü. Şüpheliler kapından kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki şüpheli hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibi 81 yaşındaki Erdinç Kavut’u bıçaklayarak öldürdü.

Dün akşam saat 22.00 sularında, ilçeye bağlı Lale Mahallesi 3582 sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, apartmanın bahçesine atlayarak giriş katta bulunan eve girdi.

YATAK ODASINDA EV SAHİBİ İLE KARŞILAŞTI

Evde gıda gibi ürünler çaldığı belirtilen şüpheliler daha sonra yatak odasına gidince burada ev sahibi Erdinç Kavut ile karşılaştı.

Hırsızlar ve ev sahibi arasında çıkan arbedede Kavut göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli ise hızla evden dışarı çıktı.

Şüpheliler, kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Kavut'un eşi gürültüyü duyup yardım çığlığı attı. Apartman sakinleri eve gelip Erdinç Kavut'u yerde ’atarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

YAŞLI ADAM OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Kavut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Kavut’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olaydan sonra kaçan 3 şüpheliyi arıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

