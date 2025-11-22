Park halindeki otomobil alev aldı: Araç küle döndü

Yayınlanma:
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. Alevlerin yükseldiği araçtan zaman zaman patlama sesleri gelirken, yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki otomobil alev topuna döndüPark halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki 35 DE 1168 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte araçtan patlama sesleri duyuldu.

Çevredeki vatandaşlar patlamalar nedeniyle korku yaşarken, olay yerinde bulunan bazı çocukların ağladığı görüldü.

VATANDAŞ O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde alevlerin kısa sürede aracı sardığı görülürken, patlama sesleri de duyuldu.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

