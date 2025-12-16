Son Dakika | Rusya'nın Türk gemisini vurması hakkında Erdoğan'dan ilk açıklama

Ukrayna'nın Rusya'nın gemilerini bombalaması, Rusya'nın bir Türk şirkete ait gemiye saldırması ve son olarak da Türkiye'nin bir İHA'nın düşürmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz" dedi.