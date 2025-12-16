Son Dakika | Rusya'nın Türk gemisini vurması hakkında Erdoğan'dan ilk açıklama
Karadeniz'deki gemi saldırılarının ardından Türkiye'nin hava sahasına yaklaşan bir İHA, TSK'ya ait F-16 tarafından düşürüldü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Karadeniz'deki bu sıcak temaslarının ardından ilk açıklamasını yaptı.
"İKAZLARI NET BİR ŞEKİLDE İLETTİK"
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 16. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, hem Rusya'nın hem de Ukraya'nın 'ikaz edildiğini' açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu:
- "Ukrayna Savaşı çerçevesinde bugüne kadar Karadeniz Tahıl girişimi ve esir tutuklu değişimleri gibi pek çok inisiyatife öncülük ederek insani sahada somut sonuçlara ulaştık. Montrö Boğazlar Sözleşmesini titizlikle uygulayarak savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine mani olduk.
- Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyir-i sefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir.
- Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.
- Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz.
- Yıllardır barışa hasret kalan Güney Kafkasya bugün tarihi bir dönemden geçiyor. Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadıkları kadar yakınlar.
- Sürece paralel olarak Azerbaycan'la diyalog halinde biz de Ermenistan'la normalleşme süreçlerimizi ilerletiyoruz. İnşallah gelecek sene başından itibaren bazı sembolik adımlar atacağız. Değerli büyükelçilerimiz, sizler de görev yaptığınız yerlerde görüyorsunuz. Türkiye'nin profili sadece mücavir bölgelerde değil, uzak coğrafyalarda da yükselmekte, ülkemizin önünde yeni işbirliği kapıları açılmaktadır."
F-16'ların vurduğu İHA Çankırı'ya kadar ilerlemiş!
RUSYA TÜRK TİCARET GEMİSİ VURMUŞTU
Rusya ve Ukrayna savaşı Karadeniz'de sert çatışmalara neden olmaya başladı. Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine saldırı düzenlenmiş ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğramıştı.
Rusya da Ukrayna'nın Odessa kentinde demirli olan Türk şirket Cenk Shipping Group'a ait M/V CENK T'yi vurmuştu.