Emekliler faturalarını herkesin gözü önünde tek tek yaktı!

Emekliler faturalarını herkesin gözü önünde tek tek yaktı!
Yayınlanma:
Edirne’de bir araya gelen emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” pankartı önünde faturalarını yaktı. Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, yaptığı açıklamada, “5 kişilik bir aile 3 öğün sadece çay simitle karnını doyursa 15 bin 750 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira, geriye kalan bin 131 lirayla geçinmek zorunda” dedi.

Edirne Emekliler Derneği, hayat pahalılığına karşı Saraçlar Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. "İnsanca yaşamak istiyoruz" pankartı açan emekliler, protesto amacıyla pankartın önünde faturalarını yaktı.

Faturasını ödeyemeyen emekli zammı kabul etmedi! "Bana vermesin kendinin olsun"Faturasını ödeyemeyen emekli zammı kabul etmedi! "Bana vermesin kendinin olsun"

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, yaptığı basın açıklamasında "Edirne emekli oranına göre en çok emeklinin yaşadığı iller sıralamasında ilk 5’te yer almaktadır. Yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığı olan ücretleri talep ediyoruz. Ödediğimiz primlerin yıllarca kötü yönetilmesinden, başka alanlarda kaynak olarak kullanılmasından bizler sorumlu değiliz. Aksine mağduruz. Yakın tarihli örnek olarak işsizlik fonunun işsizlere değil, büyük bölümün amacı dışında iş verenlere kaynak olarak aktarıldığını biliyoruz. 5 kişilik bir aile 3 öğün sadece çay simitle karnını doyursa 15 bin 750 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira, geriye kalan bin 131 lirayla geçinmek zorunda.” ifadelerine yer verdi.

emekliler.jpg

“HAKSIZLIKLARDAN EMEKLİLERİMİZ DE MAĞDUR OLMUŞTUR”

“Çalışanlara verilen seyyanen zam, güncel haliyle düzenlenerek biz emeklilere de verilmelidir. İntibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak faizi ile birlikte ödenmelidir” diyen Yaz, “3600 ek göstergedeki haksızlıklardan emeklilerimiz de mağdur olmuştur, giderilmelidir. Muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır.” sözlerini sarf etti.

emekliler2.jpg

Yaz, açıklamasının devamında “Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir. Aylık bağlama oranlarının en az yüzde 70 yükseltilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak:ANKA

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Türkiye
Bitlis merkezli 9 ilde dev operasyon: 608 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi
Bitlis merkezli 9 ilde dev operasyon: 608 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi
Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti
Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti
İBB dosyasından bu da çıktı! Gizli tanığın ifadesi şikayetçi ifadesinin üçüncü hali
İBB dosyasından bu da çıktı! Gizli tanığın ifadesi şikayetçi ifadesinin üçüncü hali