Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Düzce’de, park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Düzce Kiremit Ocağı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir sitenin önünde park halindeki 34 KMC 81 plakalı otomobil, yanmaya başladı.
YANGIN İTFİAYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)