Park ettiği aracından inerken kabusu yaşadı!
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 47 yaşındaki Adnan T.’ye yol kenarına park ettiği aracından indiği sırada minibüs çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda Adnan T. ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Adnan T., hafif ticari aracını yolun kenarına park ederek aşağı indi. Bu sırada Adnan T.’ye Turgut Ö.’nün (60) kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk minibüsü çarptı.
KAZADA AĞIR YARALANDI!
Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan Adnan T., çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Adnan T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA