Otel penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi

Otel penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Kastamonu’da bir otelin 5’inci katından düşen 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı yaşamını yitirdi.

Kastamonu’nun İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi’nde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), 5’inci katın penceresinden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

kastamonu.jpg

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri oteldeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayın düşme mi yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiği, yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Amerikalı coniler katliam için geliyor! Karaca ve kızıl geyikleri 'avlayacaklar'Amerikalı coniler katliam için geliyor! Karaca ve kızıl geyikleri 'avlayacaklar'

İçişleri Bakanlığı iç karartan değişimin ardından uyardı: Uzman isim 'sonu güzel olacak' dediİçişleri Bakanlığı iç karartan değişimin ardından uyardı: Uzman isim 'sonu güzel olacak' dedi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
Tarihi konak enkaza dönmüştü! Yangının nedeni açığa çıktı
Tarihi konak enkaza dönmüştü! Yangının nedeni açığa çıktı
İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!
İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!
Bakanlığın "5 yıldızlı otel" dediği yurtlarda rezalet manzaraları
Bakanlığın "5 yıldızlı otel" dediği yurtlarda rezalet manzaraları