Otel penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi

Kastamonu’nun İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi’nde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), 5’inci katın penceresinden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri oteldeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayın düşme mi yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiği, yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

